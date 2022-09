Guldlejonet till dokumentär om aktivist

Det blev oväntat en dokumentär som tog hem Venedigfestivalens finaste pris Guldlejonet. "All the beauty and the bloodshed" handlar om fotografen och aktivisten Nan Goldins kamp mot ett läkemedelsbolag.

Fakta: Årets vinnare Guldlejonet: "All the beauty and the bloodshed", Laura Poitras Silverlejonet: "Saint-Omer", Alice Diop Bästa regi: Luca Guadagnino, "Bones and all" Bästa manus: Martin McDonagh, "The banshees of Inisherin" Bästa kvinnliga skådespelare: Cate Blanchett, "Tár" Bästa manliga skådespelare: Colin Farrell, "The banshees of Inisherin" Juryns specialpris: Jafar Panahi, "No bears" Filmen har regisserats av Laura Poitras och följer fotografen och aktivisten Nan Goldin och hennes kamp för att ställa läkemedelsbolaget Purdue Pharma och dess ägarfamilj till svars för opioidepidemin. Silverlejonet gick till även det till kvinnlig regissör, franska Alice Diop för "Saint-Omer". Cate Blanchett fick pris som bästa kvinnliga skådespelare för sin roll i "Tár", där hon spelar den klassiska dirigenten och kompositören Lydia Tár. Priset för bästa manliga huvudroll tilldelades Colin Farrell för hans insats i den svarta dramakomedin "The banshees of Inisherin". Filmen fick också pris för bästa manus. Festivaljuryn har i år letts av amerikanska skådespelaren Julianne Moore. Bland övriga medlemmar märks iranska skådespelaren Leila Hatami, franska Audrey Diwan (som vann Guldlejonet förra året med dramat "Omständigheter"), italienske Leonardo Di Costanzo och författaren Kazuo Ishiguro. Cate Blanchett får pris som bästa kvinnliga skådespelare vid Venedifestivalens avslutningsceremoni.