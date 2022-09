Nostalgiskt nytänk når storpublik

Fakta: Steam och early access Valves distributionsplattform Steam har funnits sedan 2003 och är den största av sitt slag till pc. Via plattformen kan spelare köpa spel och ladda ned dem. Förra året hade plattformen 132 miljoner aktiva spelare i månaden, och omkring 69 miljoner om dagen. Early access är en modell som spelskapare kan välja att släppa sina spel som. Det rör sig om en ofärdig men fullt spelbar version av spelet som spelaren köper (eller i vissa fall laddar ned gratis). När spelet sedan släpps i färdig version får early access-köparna även den versionen. Under resan från early access till färdigt spel kan de intresserade komma med återkoppling till skaparna, för att spelet ska utvecklas och bli bättre. Modellen skiljer sig från att släppa en så kallad demo – som är en provversion – och att förköpa ett spel – som innebär att lägga en beställning på ett spel som ännu inte har släppts. Källa: Steam

Turordningsbaserad strategi i en fantasyvärld bjuds det på i "Songs of conquest", den senaste i raden av svenska spelsuccéer. Det byggs byggnader som i sin tur genererar arméer, som en hjälte för med sig när den utforskar en värld och letar resurser. När det vankas strid zoomar kameran in och kombattanterna radar upp sig på en spelplan uppdelad i hexagoner, och turas om att göra sina drag.

De som spelade de gamla "Heroes"-spelen under andra halvan av 1990-talet kommer att känna igen sig.

— Det är många som tycker om "Heroes of might and magic"-typen av spel, men som känner att det inte funnits så många intressanta alternativ på många år, säger Magnus Alm en av fyra medgrundare till Lavapotion.

Det är så klart långt ifrån en karbonkopia. Lavapotion har adderat egna idéer till konceptet.

— Så att det känns som ett modernt strategispel men med en nostalgisk känsla.

Lavapotions fyra medgrundare: Carl Toltfelt, Niklas Borglund, Patrik Liljecrantz och Magnus Alm. Pressbild.

Svår grafik

Lavapotion bildades av de fyra branschveteranerna 2017, och började genast knåpa på "Songs of conquest". Skövdebaserade utgivaren Coffee Stain såg potential och gick in som minoritetsägare samma år.

Visuellt är spelet skapat i retro-osande pixelgrafik. Många lever i villfarelsen att det är billigare än att göra exempelvis 3D-modeller, men det är tvärtom – i alla fall om man har en hög ambitionsnivå.

— Det tar mycket längre tid att ändra, eftersom allt mer eller mindre är handritat, säger Alm.

Det fick Lavapotion känna på när man ett par år in i utvecklingen bestämde sig för att ändra den grafiska inriktningen.

— Det var jättetungt, vi hade tagit fram jättemycket under ett och halvt års tid. Och det var mer eller mindre att slänga allt och gå tillbaka till ritbordet. Vi kanske i efterhand borde ha varit ännu mer aggressiva när vi slängde saker, vi försökte väldigt länge att återanvända saker men kände att det inte blev bra.

"Songs of conqest" påminner grafiskt om äldre spel, men har fått ett modernt utseende med bland annat dynamiskt ljus och partikeleffekter. Pressbild.

Skaparna lade några månader på att ta fram en ny variant. Den nya stilen kändes rätt, och mynnade ut i det som i dag är "Songs of conquest".

I samråd med Coffee Stain valde Lavapotion att släppa spelet i en ofärdig version, en så kallad "early access".

Framtidstro

Spelare köper spelet som vanligt, med försäljningsargumentet att de får chansen att prova något tidigt.

Modellen har visat sig framgångsrik för Coffee Stain, som släppt vikingaspelet "Valheim", danskutvecklade "Deep rock galactic" och fabriksbyggaren "Satisfactory" på samma sätt.

Lavapotions känsla av att det fanns ett sug på marknaden visade sig stämma. I maj släpptes "Songs of conquest", och inom några månader hade det tjänat in utvecklingskostnaden.

— Den var rätt rejäl med tanke på att vi varit ett mellanstort team som arbetat i fem år. Det gick ganska snabbt att nå plusresultat.

Det är inte en succé i klass med "Valheim", men försäljningen har gått både bättre och snabbare än väntat. Fler och fler får också upp ögonen för titeln, vilket gör att försäljningen tickar på. Lavapotion hoppas på att kunna växa från dagens omkring tio anställda och söker efter flera nyckelroller. Minst ett år till räknar man med innan spelet är färdigt.

Fler marknader väntar också. "Songs of conquest" finns redan på kinesiska, och översätts nu till japanska och turkiska. Det finns tankar om en konsolversion.

— Vi har långsiktigt perspektiv på spelet. Vi tror att vi kan sälja väldigt bra över tid, säger Magnus Alm.