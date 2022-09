Regissören Alain Tanner död

Tanner, en av Schweiz internationellt mest hyllade och kända regissörer, var under flera årtionden förgrundsgestalt inom landets filmbransch. Född i Genève 1929 debuterade han under sent 1950-tal och inspirerades stort av den nya franska vågen.

Inspirerad av i synnerhet av Jean-Luc Godard var han av medgrundarna till "Groupe 5", som fick liv i den slumrande schweiziska filmen.

Flera av Tanner runt 20 långfilmer gick upp på svenska biografer, bland dem "Jonas – som blir 25 år 2000" från 1976, Cannes-prisade "På ljusårs avstånd" 1981 och "I den vita staden" från 1991, den sistnämnda med Bruno Ganz i huvudrollen.