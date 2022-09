Fler ser "The crown" efter drottningens död

"The crown" är tillbaka på topplistan över Netflix mest strömmade serier veckan efter det att drottning Elizabeth II gått bort, skriver The Independent. Just nu är "The crown" den tredje mest tittade serien i Sverige och även i Storbritannien.

Serien följer drottningens liv i fiktiv form och har i en kommande femte säsong hunnit fram till 1990-talet. Efter att drottning Elizabeth dött vid 96 års ålder meddelade Netflix dock att man skjuter upp premiären av nästa säsong, som skulle ha börjat visas i november, för att "visa tillbörlig respekt". Huruvida drottningen själv följde "The crown" är omdiskuterat, men vissa källor nära hovet har gjort gällande att Elizabeth II uppskattade åtminstone den första säsongen och såg den tillsammans med sin son och svärdotter. Härnäst kommer Imelda Staunton att överta rollen som drottningen efter Olivia Colman.