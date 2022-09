Nästa "Zelda" får släppdatum

Både Nintendo och Sony hoppade över spelmässan Gamescom i år. I stället satsar de båda på att visa upp vad som komma skall i sina digitala videopresentationer.

Först ut var Nintendo, som också bjöd på mest kvantitet, med en lång rad trailers och presentationer i ett familjevänligt format. Mycket rör sig om Switchversioner av spel som redan finns hos konkurrenterna, som Josef Fares "It takes two" (4 november), utmanande rävspelet "Tunic" (27 september) och en radda "Resident evil"-spel, med senaste "Village" först ut 28 oktober.

"Store of seasons: A wonderful life" bjuder likt flera andra kommande Switchspel på bondgårdsliv. Pressbild.

Bondelivet lockar

För den som vars gröna fingrar kliar, väntar en lång rad spel med olika odlingsinslag till hybridkonsolen. Nästa sommar släpps "Story of seasons: A wonderful life", som lockar med traditionellt bondgårdsliv, där man själv och figurerna runt omkring åldras.

"Fae farm" ser ut lite som "Animal crossing", men med inslag av strider och samarbete med tre andra spelare, kommer nästa vår, och "Rune factory 3 special" dyker upp någon gång nästa år. För den som inte vill vänta till 2023 kan spaden sättas i marken i "Harvestella" redan den 4 november. Spelet lockar förutom med djur och odlingar även med olika äventyr – bland annat i en u-båt.

Ett nytt "Pikmin", det fjärde i ordningen i den 20 år gamla serien, är på gång. Pressbild.

"Goldeneye" och "Zelda"

Strategi ur en pysslings perspektiv bjuds det på i "Pikmin 4", signerat spellegendaren Shigeru Miyamoto. Mer än så, och att det släpps nästa år, avslöjades inte.

Värt att nämna är också att nästa spel i strategiserien "Fire emblem" kommer i början av nästa år och att Nintendo 64-klassikern "Goldeneye" kommer till Nintendos prenumerationstjänst med onlinestöd. Rysarspelet "Fatal frame: Mask of the lunar eclipse", som följer en flicka som jagar förlorade minnen med hjälp av en kamera, ska för första gången släppas utanför Japan.

Alla svältfödda "Zelda"-supportrar fick också äntligen en kort trailer, släppdatum och en officiell titel på uppföljaren till kritikerhyllade "Breath of the wild". "Tears of the kingdom", som till stor del verkar utspela sig i luften, kommer den 12 maj.

Japansk historia

Blixtar och dunder i kommande "Tekken 8". Pressbild.

Konkurrenten Sonys presentation "State of play" var hälften så lång som Nintendos "Direct", och hade färre nyheter. De första bilderna ur slagsmålsspelet "Tekken 8" visades upp. För första gången utanför Japan släpps "Yakuza"-avknoppningen "Like a dragon: Ishin". I stället för gangstertakter i ett nutida japanska storstäder följer man en svärdsvingande samuraj på jakt efter hämnd i 1860-talets Japan.

Den som vill ha mer action kan se fram emot Sydkoreanska "Stellar blade" (tidigare känt under arbetsnamnet "Project Eve" som utspelar sig i en dyster framtid, samt Team Ninjas "Rise of the ronin" som likt "Ishin" utspelar sig i 1800-talets Japan. Spelen släpps 2023 respektive 2024.