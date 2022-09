Johnny Depp-rättegången blir tv-film

Mark Hapka, som medverkat i två avsnitt av "Våra bästa år", spelar Johnny Depp medan Amber Heard spelas av Megan Davis, som mest haft statistroller i till exempel "American horror story".

Filmen heter "Hot take: The Depp/Heard trial" och det finns en anledning till namnet "hot take" (ungefär: snabb och ofta kontroversiell åsikt), enligt Tubis innehållsansvarig Adam Lewinson.

— Den här filmen fick grönt ljus för inspelning direkt, för att få fram en snabb överblick av en historia som fångar vår tid. Det blir en unik skildring av något som miljontals tittare såg utspelas i tidningsrubriker under sommaren, säger han till Deadline.

Den uppmärksammade rättegången, som livesändes och följdes av miljontals tittare världen över, avslutades i slutet av maj. I början av juni dömdes Amber Heard att betala 10 miljoner dollar, ungefär 98 miljoner kronor, i skadestånd till Johnny Depp. Han dömdes i sin tur att betala 2 miljoner dollar, drygt 20 miljoner kronor, i skadestånd till henne.