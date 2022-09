Djupa system bestämmer fiskars beteende

Svenska Avalanche har i skuggan av stortitlar som "Just cause" och "Rage 2" också den nischade jaktsimulatorn "The hunter: Call of the wild", som med åren samlat omkring en miljon aktiva spelare. Många av dem har haft ett tydligt önskemål: fiske.

Nu visade det sig att det inte bara var att stoppa ned fiskar i "The hunters" vattendrag. I stället tvingades Avalanchestudion Expansive World bygga ett nytt spel – av en ny grupp utvecklare.

"The angler" släpptes den 31 augusti till pc.

Precis som Expansive Worlds tidigare spel, jaktsimulatorn "The hunter: Call of the wild", hoppas studion på att fortsätta bygga på "The angler", med nya kartor, fiskesorter och tekniker.