Victoria Belim: Kände avsmak inför alla lögner

Född: 1978 i Poltava, Ukraina.

Bor: I Bryssel.

Familj: "Jag bor med min make."

Aktuell: Med boken "Röda sirener".

Karriär: Victoria Belim är journalist och skriver för bland annat Financial Times och New York Times. Hon är också utbildad statsvetare, parfymör och översättare. Sammanlagt pratar hon ett 20-tal språk.

Läser: "Jag läser mycket reseberättelser, till exempel en av Ann Applebaums 'Between East and West'. Det är en fantastisk bok om att resa längs gränserna i Europa under 1990-talet. En annan resebok är 'Gränsen' av Erika Fatland, en norsk författare. Hon reser längs Rysslands gränser och utforskar relationen som Ryssland har med sina gränser. Det är en bild av Ryssland, skriven utifrån."

Arbetar med: "En översättning av en persisk roman. Jag planerar också att skriva mer, en bok om doft, som är en annan av mina expertiser."

Om journalistiken: "Som journalist vet du aldrig vad nästa projekt ska föra med sig, vem du kommer att träffa och vart du kommer att åka. Det är vad som har drivit mig framåt de senaste 17 åren."