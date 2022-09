Vera Arkelid först att åka ur Idol

Fakta: Finalisterna i "Idol" 2022 Ida Hallquist, Bromma. Caroline Ellingsen, Svedala. Julien Keulen, Stockholm. Nike Sellmar, Piteå. Luka Nemorin, Kristinehamn. Sebastian Rydgren, Järfälla. Klara Almström, Spånga. Albin Tingwall, Sigtuna. Carmen Toubia, Habo. (Vera Arkelid, Berlin) åkte ut vecka 1 Ruby Lindén, Skövde.

— Svenska folket, jag vet att ni har röstat på mig så jag tackar er och alla som har tittat, säger hon i programmet.

När röstningen är avslutad har juryn möjlighet att rädda kvar den som fått lägst antal röster med en så kallad livboj. För att den ska delas ut krävs att hela juryn är överens. Det framkom inte om de blev överens – jurymedlemmen Alexander Kronlund sade direkt att han "släpper taget" och att Vera får lämna Idol.

— Jag får komma tillbaka på andra scener helt enkelt, svarar Vera Arkelid.

Förra säsongens system där röstningen höll öppet i en hel vecka är borta i år och liknar nu mer Melodifestivalen. Och formatet är inte det enda som publiken känner igen. Under säsongens första fredagsfinal gav nämligen Kishti Tomita ut ett efterfrågat och för publiken nästan legendariskt betyg.

— Detta, mina damer och herrar, är ett "Halleluja-moment", sade idolveteranen efter att 27-åriga Nike Sellmar framförde klassikern "A change is gonna come". Låten tillskrevs inte originalartisten Sam Cooke som spelade in den 1964 utan det betydligt mer moderna amerikanska bandet Greta van Fleet som spelade in en cover 2017.

Till nästa veckofinal kvarstår nu tio deltagare.