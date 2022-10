Al Pacino skriver sina memoarer

Detaljerna i kontraktet är hemliga, men enligt uppgift är förläggarna av Pacinos bok samma personer som låg bakom Will Smiths bästsäljande memoarer "Will" från 2021.

Det är första gången den 82-årige "Gudfadern"-skådespelaren skriver själv om sitt liv. 2006 publicerades "Al Pacino: In conversation with Lawrence Grobel" som bestod av en serie samtal under mer än 25 års tid mellan stjärnan och journalisten Grobel.