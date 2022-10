Kändisar stämmer brittisk tabloid

Prins Harrys redan ansträngda förhållande till den brittiska tabloidpressen går in i en ny fas. Nu tar han till rättsliga åtgärder mot Associated Newspapers Limited (ANL) som ger ut Daily Mail. Bakom stämningsansökan står även skådespelarna Liz Hurley och Sadie Frost, artisten Elton John och hans make David Furnish samt Doreen Lawrence, vars son dödades i en i södra London 1993,

De sex har enligt ett uttalande från advokatfirman Hamlins blivit uppmärksammade på "övertygande och mycket plågsamma bevis" för att de har varit offer för "avskyvärda kriminella aktiviteter och grova integritetsintrång" av ANL.

Tillgång till bankkonton

Anklagelserna gäller bland annat att privatdetektiver anlitas för att i hemlighet placera avlyssningsutrustning i bilar och hem och att privata telefonsamtal spelats in

Enligt stämningsansökan har också betalningar gjorts till poliser med "korrumperade kopplingar till privatdetektiver" för att komma åt känslig information. Medicinsk information har enligt stämningen "erhållits genom bedrägerier". Utgivaren anklagas även för att ha skaffat sig tillgång till bankkonton och finansiell information "med olagliga medel och manipulation".

Olaglig avlyssningsaktivitet

ANL, som även är utgivare av The Mail On Sunday och Mail Online, säger till AFP att bolaget "bestämt och otvetydigt" avvisar de både "ogrundade och mycket ärekränkande anklagelserna" och menar att det är ett försök att dra in Mail-titlarna i en tidigare telefonhackningsskandal.

Det är inte första gången som den brittiska tabloidpressen anklagas för att ha ägnat sig åt olaglig avlyssningsaktivitet. Murdoch-ägda veckotidningen News of The World lades ned 2011 efter avslöjandet om att redaktionen hackat sig in i telefonsvarare.