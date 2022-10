Sofia Coppola gör film om Elvis Presley

Regissören är nämligen på gång med en film om Elvis Presley och hustrun Priscilla, skriver Deadline. Regissören har själv skrivit manus till "Priscilla", baserat på Priscilla Presleys självbiografi från 1985: "Elvis och jag".

Jacob Elordi, känd från "Euphoria", ska spela Elvis och Cailee Spaeny från "Mare of Easttown" Priscilla.

Memoarerboken "Elvis och jag" handlar om hur Priscilla Beaulieu träffar Elvis Presley som 14-åring i Västtyskland, där han gör militärtjänst, senare flyttar in med honom på Graceland innan de slutligen gifter sig och senare också skiljer sig. Den har tidigare filmatiserats i en tv-version 1988.

Sofia Coppola gjorde senast filmen "On the rocks" med Bill Murray och Rashida Jones. Hon är också i färd med att utveckla en tv-serie baserad på författaren Edith Whartons "The custom of the country".

Priscilla Presley har hyllat Baz Luhrmanns "Elvis" som en "sann historia, berättad på ett fantastiskt kreativt sätt". Hon har ännu inte uttalat sig om "Priscilla".