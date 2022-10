Strömningar av Coolio ökade med 264 procent

Sammanlagt strömmades Coolios låtar 19,6 miljoner gånger i USA mellan 28 september och 4 oktober. Flest lyssnade på Coolios största hit, "Gangsta's paradise", som fick 14,8 miljoner strömningar. Låten vann Billboard Music Award som årets singel 1995.

Coolio fick sitt genombrott med "Fantastic voyage" från 1994 års "To catch a thief", och året därpå kom succéalbumet "Gangsta's paradise". Singeln "1, 2, 3, 4 (sumpin’ new)" blev också en hit, och 1997 släpptes "My soul", som blev hans sista riktigt framgångsrika album.