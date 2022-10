Hans Zimmer aktuell med album och Europaturné

Zimmer, som skrivit musik till storfilmer som ”Pirates of the Caribbean”, ”Lejonkungen”, ”Interstellar”, ”Inception” och ”No time to die”, har också meddelat att han kommer släppa ett dubbelalbum, ”Hans Zimmer live”, i början av mars nästa år och där hans mest kända filmmusikstycken finns med. Albumet spelades in under konsertturnén med samma namn nu i våras.