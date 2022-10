Societetsbedragaren Sorokin vill stanna i USA

Anna Sorokin säger i en intervju med New York Times att hon skulle känna som om hon 'flydde från något' om hon blev deporterad till Tyskland. Foto: TT

Storbedragaren och Netflixprofilen Anna Sorokin, 31, släpptes nyligen från fängelset och befinner sig i husarrest på Manhattan i New York. I en intervju med The New York Times säger hon att det är "precis vad hon önskade".