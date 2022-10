Flyktingbarns trygghet tema fÃ¶r "MusikhjÃ¤lpen"

"Barn berövas sin barndom när de tvingas fly", säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen i ett pressmeddelande,

"Musikhjälpen" är ett radio- och tv-evenemang som har sänts en vecka per år sedan 2008, med syfte att samla in pengar till mänskliga katastrofer. Under veckan direktsänds Musikhjälpen dygnet runt på P3 och SVT Play.

Årets upplaga av evenemanget sänds från Kungstorget i Göteborg 12–18 december .