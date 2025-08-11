Därför får de bäst pension i hela världen – enkla orsaken

Världens bästa pensionssystem finns inte i Sverige utan i Nederländerna. Men varför är pensionssystemet så mycket bättre i tulpanernas land?

– I princip alla har tjänstepension, säger säger Stefan Lundberg, pensionsexpert på Folksam Sak och Liv till Senioren.

På ålderns höst är det många som önskar en god tillvaro med stabil ekonomi. Dessvärre är det inte verkligheten för alla seniorer som uppnår pensionsåldern. För andra har pensionssparandet dock burit frukt.

Det svenska pensionssystemet består av tre centrala delar: allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande.

Nederländerna har bäst pensionsysstem

Olika länders pensionssystem har dock olika påverkan på befolkningen och vissa är helt enkelt bättre än andra.

2024 års index från Mercer Institute förkunnade att Sveriges pensionssystem landade på plats nummer tio av 48 undersökta länders pensionssystem. Bäst var Nederländerna, vilket Nyheter24 tidigare rapporterat.

Därför är pensionen bäst i Nederländerna

Tidningen Senioren redogör att det ofta är så att Nederländerna hamnar i topp när pensionssystem jämförs. Men vad är egentligen anledningen till det?

En är att medborgarna betalar in relativt mycket mer pengar varje månad till pensionssystemet jämfört med andra länder, exempelvis Sverige.

– Folk betalar in mycket varje månad. Och i princip alla har tjänstepension. Man brukar säga att man i Nederländerna arbetar fyra dagar i veckan för sin lön och en dag i veckan för sin pension. Dessutom har de använt sig av det här systemet länge så det finns relativt mycket pengar i det, säger Stefan Lundberg, pensionsexpert på Folksam Sak och Liv till tidningen.

Deras allmänna pension är enklare att förstå

När det kommer till det allmänna pensionssystemet i Nederländerna skiljer även det sig avsevärt från många andra länder. Det är nämligen enkelt och lätt att förstå.

– Alla som har bott i landet i 50 år får samma grundpension. Hur mycket man får beror inte på vad man tjänat utan hur länge man bott i landet. Har man bott kortare än 50 år blir det avdrag. I Sverige där man har ett inkomstbaserat system har man krånglat till det med att försöka kompensera dem som har det sämst med bidrag och andra riktade åtgärder, men i Nederländerna vet alla att man får lika mycket av staten. Någon diskussion om ”respektavstånd” finns inte, säger han till Senioren och fortsätter:

– Sverige är det många som väljer att ta ut sin tjänstepension på fem eller tio år. Vilket gör att det blir en radikal förändring för dig när utbetalningarna upphör. Så kan man alltså inte göra i Nederländerna, där får du en pensionsutbetalning så länge du lever. Ur statens synvinkel är det också ett bra system eftersom individen betalar inkomstskatt under hela sin livstid vilket gör att det blir mindre påverkan av statens finanser när befolkningen åldras.