Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Privatekonomi /Pension

Därför får de bäst pension i hela världen – enkla orsaken

Publicerad: 11 aug. 2025, kl. 13:30
Pensionär i rullstol och svenska- och eurosedlar.
Det finns förklaringar till varför vissa länders pensionssystem är bättre än andras. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Jonas Ekströmer/TT

Världens bästa pensionssystem finns inte i Sverige utan i Nederländerna. Men varför är pensionssystemet så mycket bättre i tulpanernas land?
– I princip alla har tjänstepension, säger säger Stefan Lundberg, pensionsexpert på Folksam Sak och Liv till Senioren.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Pension, Ekonomi

På ålderns höst är det många som önskar en god tillvaro med stabil ekonomi. Dessvärre är det inte verkligheten för alla seniorer som uppnår pensionsåldern. För andra har pensionssparandet dock burit frukt. 

Det svenska pensionssystemet består av tre centrala delar: allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. 

LÄS MER: Viktig information för pensionärer – de förlorar 3 000 kronor

Nederländerna har bäst pensionsysstem

Olika länders pensionssystem har dock olika påverkan på befolkningen och vissa är helt enkelt bättre än andra. 

Annons

2024 års index från Mercer Institute förkunnade att Sveriges pensionssystem landade på plats nummer tio av 48 undersökta länders pensionssystem. Bäst var Nederländerna, vilket Nyheter24 tidigare rapporterat.

LÄS MER: Här finns världens bästa pension – och här är den sämst

Därför är pensionen bäst i Nederländerna

Tidningen Senioren redogör att det ofta är så att Nederländerna hamnar i topp när pensionssystem jämförs. Men vad är egentligen anledningen till det? 

En är att medborgarna betalar in relativt mycket mer pengar varje månad till pensionssystemet jämfört med andra länder, exempelvis  Sverige.

Annons

– Folk betalar in mycket varje månad. Och i princip alla har tjänstepension. Man brukar säga att man i Nederländerna arbetar fyra dagar i veckan för sin lön och en dag i veckan för sin pension. Dessutom har de använt sig av det här systemet länge så det finns relativt mycket pengar i det, säger Stefan Lundberg, pensionsexpert på Folksam Sak och Liv till tidningen.

MISSA INTE: Det här gör många fel – och riskerar böter på 2000 kronor

Deras allmänna pension är enklare att förstå 

När det kommer till det allmänna pensionssystemet i Nederländerna skiljer även det sig avsevärt från många andra länder. Det är nämligen enkelt och lätt att förstå.

– Alla som har bott i landet i 50 år får samma grundpension. Hur mycket man får beror inte på vad man tjänat utan hur länge man bott i landet. Har man bott kortare än 50 år blir det avdrag. I Sverige där man har ett inkomstbaserat system har man krånglat till det med att försöka kompensera dem som har det sämst med bidrag och andra riktade åtgärder, men i Nederländerna vet alla att man får lika mycket av staten. Någon diskussion om ”respektavstånd” finns inte, säger han till Senioren och fortsätter:

– Sverige är det många som väljer att ta ut sin tjänstepension på fem eller tio år. Vilket gör att det blir en radikal förändring för dig när utbetalningarna upphör. Så kan man alltså inte göra i Nederländerna, där får du en pensionsutbetalning så länge du lever. Ur statens synvinkel är det också ett bra system eftersom individen betalar inkomstskatt under hela sin livstid vilket gör att det blir mindre påverkan av statens finanser när befolkningen åldras.

MISSA INTE: Pensionär lurade till sig 109 000 kronor

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
13:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Därför får de bäst pension i hela världen – enkla orsaken

Igår
13:00
Nyheter
/ Privatekonomi

Viktig information för pensionärer – de förlorar 3 000 kronor

Lördag
09:00
Nyheter
/ Inrikes

Pensionär lurade till sig 109 000 kronor

Fredag
14:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Summan du ska ha på kontot – för att aldrig mer behöva jobba

Fredag
09:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Ta dig ur sommarångesten – med hjälp av psykologens tips

Torsdag
15:00
Nyheter
/ Privatekonomi

Återhämta ekonomin efter sommaren – börja med detta

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons