Stormzy släpper nytt album

"This is what I mean", som kommer att innehålla tolv låtar, är Stormzys tredje album. Tidigare har rapstjärnan släppt albumen "Heavy is the head" från 2019 och debutalbumet "Gang signs & prayers" från 2017.

De flesta av låtarna på det kommande albumet skrevs under en vistelse på den lilla brittiska ön Osea Island utanför Englands ostkust, som bara är tillgänglig med bil några timmar varje dag på grund av tidvattnet.