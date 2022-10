Queen släpper ny låt med Freddie Mercury

Låten som heter "Face it alone" är den första med Freddie Mercury som bandet släpper på över åtta år, enligt ett pressmeddelande från Universal Music.

"Face it alone" är inspelad i samband med Queens 13:e studioalbum "The Miracle" från 1988. Först trodde Queen-medlemmarna inte att ljudfilen skulle gå att använda när den "försvunna" låten hittades i samband med genomgångarna av bandets arkiv inför den planerade nyutgåvan av albumet.

Det var inför en konsert under drottning Elizabeths platinajubileum i juni som bandets grundare Brian May och Roger Taylor i en intervju med BBC Radio 2 berättade om planerna på att släppa den tidigare outgivna låten – ett avslöjande som väckte stor uppmärksamhet.

Roger Taylor beskrev då låten som “en liten juvel från Freddie som vi hade glömt bort lite grann, men där var den och den är fantastisk".

Efter det nya låtsläppet följer en återutgivning av albumet "The Miracle" den 18 november, som bland annat kommer att innehålla ljudspår med bitar av bandets konversationer i studion under inspelningen.