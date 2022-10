Young och Williams firar med återutgivning

Med på köpet får fansen även en två timmar lång och tidigare outgiven dokumentär, "Harvest time", en konsertfilm samt en inbunden fotobok med förord av fotografen Joel Bernstein, skriver Pitchfork.

Klassikern "Heart of gold" är tillsammans med "Bad fog of loneliness", "Journey through the past" och "Dance dance dance" några av låtarna från konsertfilmen som spelades in av BBC i februari 1971.

Även artistkollegan Robbie Williams har skäl att fira i år. Inför 25-årsjubileumet av hans debut "Life thru a lens", med spår som "Angels", "Let me entertain you" och "Old before I die", meddelar sångaren att han kommer att ge ut en specialversion av albumet.

I december kommer en utökad lyxutgåva på hela fyra cd. Förutom originalskivan innehåller boxen B-sidor och bonusspår, tidigare outgivna demoinspelningar, repetitionsinspelningar, exklusiva remixer samt en ljudupptagning från Williams konsertfilm "Live in your living room", skriver NME.