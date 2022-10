Konst och hantverk på Luleåbiennalen

Fakta: Luleåbiennalen Luleåbiennalen pågår mellan 15 oktober 2022 och 15 januari 2023, och invigs med en festival den 15–16 oktober. Under biennalen visas utställningar på Havremagsinet i Boden, Luleå konsthall, Norrbottens museum, Galleri Syster och på Pontusbadet i Luleå. Medverkande är bland andra Berit Kristine Andersen Guvsam, Aunesgården, Berit Berin, Liu Chuang, George Dimitri och Silje Figenschou Thoresen. En biennal är en utställning som återkommer vartannat år.

För tredje gången arrangeras Luleåbiennalen i samarbete med Konstfrämjandet Norrbotten. "Hantverk och konst" är titeln på årets utställning, som innefattar internationell samtidskonst och lokala hantverk som vävning, halmslöjd och duodji – alltså samisk slöjd. Onkar Kular, kurator för utställningen tillsammans med Christina Zetterlund, berättar om hur arbetet bakom biennalen gått till.

— Vi har tagit fram utställningen genom att försöka lyssna på och lära av människor i Norrbotten. Vi har ställt frågor som vad som driver kreativitet, och vilka sociala och politiska frågor som är framträdande här i Norrbotten.

"Snö och is", "extraktivism" (utvinning av naturresurser i kommersiellt syfte) och "hantverk som en social aktivitet" är årets teman. Tanken är att visa hantverk ur ett bredare perspektiv, förklarar Onkar Kular. Till exempel genom att visa en utställning om inlagd mat på Norrbottens museum. Museet fick nämligen donerat en privatpersons samling av mat och dryck som konserverats i glasburkar, daterade mellan 1950- till 1990-talet. Genom analyser kunde man konstatera att maten fortfarande är ätbar.

— Det är också ett hantverk, att kunna lägga in mat på ett hållbart sätt. I dag bevarar vi mat med hjälp av låg temperatur, det återknyter till temat is och snö, och hur vi ser på kyla nu under energikrisen, säger Onkar Kular.