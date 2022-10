Guvernörskandidat får draghjälp av Harry Styles

Det var under en av Styles konserter i Austin i Texas i början av oktober som Styles placerade en "Beto for Texas"-dekal på sin gitarr.

— Att få hans stöd var verkligen helt underbart. Dagarna efter kom många unga som inte alls är involverade i den här kampanjen – som kanske inte ens visste att det pågår ett val i Texas – och ville ställa frågor och registrera sig för att rösta. Det var ett stort uppsving och jag är så tacksam mot honom, sade O'Rourke i en intervju med podcasten Hysteria, som citeras av Rolling Stone.

Harry Styles befinner sig sedan ett år tillbaka ute en världsturné som under hösten passerar USA. Beto O'Rourke berättar att han pratade med Styles efter konserten och att sångaren faktiskt hade sett den senaste debatten mellan honom och Texas republikanske guvernör, Greg Abbott.

Även om stödet från Styles kom till synes oväntat, tror O'Rourke att det kan finnas en anledning bakom intresset för just det här delstatsvalet.

— Det finns förmodligen ingen stat som har större betydelse för detta lands framtid i de frågor som betyder mest för folk – rösträtt, reproduktiv hälsovård, frihet, vapenvåld – you name it. Det är just här i Texas och han är väl medveten om det, sade O'Rourke.

Förutom att backa upp O'Rourke och uppmuntra fansen att registrera sig för att rösta, passade Styles under sina sex konserter i Texas också på att kritisera Texas strikta abortrestriktioner.