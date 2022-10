Redmayne spelar en av USA:s värsta seriemördare

Ålder: 40 år.

Familj: Hustrun Hannah Bagshawe, två barn.

Bor: I London.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare roller i urval: "The other Boleyn girl", "Min vecka med Marilyn", "Les miserables", "The theory of everything", "The Danish girl", "Fantastic beasts and where to find them", "Fantastic beasts: the crimes of Grindelwald", "The trial of the Chicago 7", "Fantastic beasts: the secrets of Dumbledore".

Aktuell: I "The good nurse" som har svensk biopremiär den 21 oktober och senare visas på Netflix.