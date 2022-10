Little Simz får Mercury-priset

Den brittiska rapparen Little Simz tilldelas årets Mercury Prize för sitt album "Sometimes I might be introvert".

Pristagaren, med namnet Simbiatu Ajikawo i passet, hyllade sin bror Inflo i tacktalet. — Vi skapade det här albumet tillsammans. Vid flera tillfällen var jag osäker på om jag skulle få färdigt skivan. Det var så mycket känslor. Men han var kvar vid min sida och pushade mig att göra klart. Prissumman är 25 000 pund, motsvarande över 300 000 kronor. Bland de nominerade till priset fanns bland annat Harry Styles. Musikpriset Mercury Prize har sedan 1992 delats ut till årets bästa brittiska album. Priset har i större utsträckning gått till mer självständiga, mindre etablerade artister än priserna på Brit Awards. Prisgalan skulle egentligen ha hållits den 8 september men sköts upp då Storbritanniens drottning Elizabeths avled samma dag.