Bekräftat: Flera nya "Silent Hill"

Nyversionen utvecklas av polska Bloober Team, som ligger bakom andra skräckspel som "Blair witch" och "The medium". Flera av originalspelets skapare finns med den här gången också, bland andra kompositören Akira Yamaoka och designern Masahiro Ito, avslöjar utgivaren Konami i en presentation.

Något släppdatum finns ännu inte, men enligt Konami ska spelet först ges ut exklusivt till Playstation i ett år innan det även släpps till pc.

Det första av de helt nya spelen har fått titeln "Townfall" och utvecklas av Glasgow-studion No Code. Det andra, "Silent Hill F", utspelas i Japan och skrivs av Ryukishi07, författare till serieromanerna "Higurashi when they cry".

En ny långfilm med titeln "Return to Silent Hill" är också på gång och regisseras av Christophe Gans, som även låg bakom den första filmversionen från 2006. Samtidigt satsar man på en "interaktiv livesändning" kallad "Silent Hill ascension". Meningen är att tittare själva ska kunna påverka berättelsen och projektet lanseras nästa år.

Det första "Silent Hill"-spelet släpptes 1999 och kretsar kring Harry Mason som letar efter sin saknade adoptivdotter i småstaden Silent Hill. Spelet har redan fått flera uppföljare, varav den senaste i huvudserien, "Silent Hill: Downpour" släpptes 2012.