Tim Burton dissar Disney

Och det var just under arbetet med "Dumbo" som Burton fick nog. På en presskonferens under den franska filmfestivalen Lumière i Lyon berättar Burton att filmen med största sannolikhet blir hans sista samarbete med Disney.

— Saken är den, och det här är anledningen till att jag tror att min tid med Disney är över, att jag insåg att det var jag själv som var Dumbo. Jag jobbade liksom på den här jättecirkusen och kände att jag behövde fly. På det sättet är "Dumbo" till viss del självbiografisk, sade han enligt Deadline.

Burton är på plats på Lumière-festivalen för att ta emot hederspriset för sin gärning inom filmen.