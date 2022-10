Ingen kontroversjakt i nya "Call of duty"

Fakta: "Call of duty" Activisions förstapersonsskjutare "Call of duty" är en spelserie som har funnits sedan 2003. De första spelen utspelades under andra världskriget, men sedan det första "Modern warfare" från 2007 har de befunnit sig i främst andra tidsåldrar. För att hålla en hög utgivningstakt på ungefär ett spel om året turas tre företag – Sledgehammer, Infinity Ward och Treyarch – om att utveckla spelen. Även Raven Software har på senare år fått en viktigare roll. Årets "Call of duty" är det nittonde spelet i huvudserien och har utvecklats av Infinity Ward. Det är en direkt uppföljare till 2019 års "Modern warfare", som i sin tur var en omstart av "Modern warfare"-spelen. Spelet släpps den 28:e oktober till Playstation 4/5 Xbox One/Series och pc.

När "Call of duty: Modern warfare 2" släpptes 2009 blev det stora samtalsämnet uppdraget "No russian", där spelaren i rollen som CIA-agent under täckmantel kunde välja att aktivt delta i en terrormasskjutning (även om spelet aldrig tvingade spelaren att skjuta civila).

Nu är det snarare företaget bakom "Call of duty: Modern warfare II" som det stormar kring. Microsoft försöker köpa upp speljätten Activision Blizzard, de juridiska striderna om missförhållanden har fortsatt och dessutom sålde förra årets "Call of duty", det andra världskrigsbaserade "Vanguard", sämre än väntat.

Modern krigföring bjuds det på i senaste upplagan av "Call of duty". Pressbild.

"Känslor och dramatik"

I en intervju med TT verkar dock manusförfattaren Brian Bloom och regissören Jeff Negus inte tro att det inte blir så mycket kontroverser kring själva spelet den här gången, när "Call of duty: Modern warfare II" släpps.

— Vi har inte försökt att chockera för sakens skull, eller letat efter kontroverser. Vi söker efter känslor och dramatik, säger Bloom, och tillägger att skaparna ibland vill placera spelaren i en provokativ situation och vågar ställa svåra frågor.

En oljeplattform och ett containerfartyg förekommer på banan "Deep water", där Infinity Ward har arbetat med en ny vattenteknik. Pressbild.

I stället tror – och kanske hoppas – han att spelarna kommer att diskutera andra saker, som de tekniskt avancerade vattenbanorna eller AI:n.

— Vi älskar våra epiloger, och jag tror att spelarna kommer att prata om spelets slut och hur det är upplagt för fortsatta äventyr.

I "Modern warfare II", en direkt uppföljare till 2019 års nystart av "Modern warfare"-serien, samlas Insatsstyrkan 141, med en mix av gamla bekantskaper och nya ansikten. Ensemblen är den största hittills för ett "Call of duty"-spel, säger Negus, då styrkan reser världen över och tar hjälp av lokala experter.

— Tanken med en större ensemble gör berättelsen mer spännande, för det erbjuder olika perspektiv från olika konflikter som ger fler nyanser och blir mer verkligt, säger han.

Bloom fyller i:

— Det finns en bild av 141 som nästan oövervinnelig, och då tänkte vi att när den utmanas – vilka tar de hjälp av då? Den här gången tar vi oss för första gången till Mexiko, som låter oss introducera en allierad i form av överste Alejandro Vargas (Alain Mesa), som vi verkligen ser fram emot.

"Modern warfare 2" är det nittonde huvudspelet i "Call of duty". Pressbild.

Ingen låtsasspanska

Bloom säger att man via bolagets tekniska rådgivare kom i kontakt med en person i Mexiko, som har en liknande roll som spelets Vargas. Vargas mejslades fram med hjälp av timmar av intervjuer med den mexikanske experten.

— Alejandro är inte baserad på honom, men hjälpte oss att skapa hans dna, säger Bloom.

Negus säger att man medvetet har undvikit att låta figurerna prata låtsasspanska, det vill säga engelska med spansk brytning. I stället är det då och då spanska med engelska undertexter som gäller.

— Brian tryckte på för att när två spansktalande pratar med varandra i spelet och det inte finns någon anledning för dem att prata engelska, så gör de inte det, säger han.