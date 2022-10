Henry Cavill tillbaka som "Superman"

Sin debut i stålmannendräkten gjorde han i Zack Snyders "Man of steel" 2013 och repriserade sedan rollen i DC-titlarna "Batman v. Superman: Dawn of justice" 2016 och "Justice league" 2017. Tillsammans drog de tre filmerna in närmare 25 miljarder kronor över hela världen.

Även i bioaktuella superhjältefilm "Black Adam" dyker Henry Cavill upp som Stålmannen.

Cavill har de senaste åren kunnat ses som häxkarlen Geralt i fantasyserien "The witcher" på Netflix.