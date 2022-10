Emilia Clarke spelar Oscar Wildes fru

Lloyd var en irländsk barnboksförfattare och feminist som var gift med författaren och dramatikern Oscar Wilde. Filmen kretsar kring Lloyd, parets äktenskap och hur det rasade samman när Wilde dömdes till ett tvåårigt fängelsestraff för att ha haft en homosexuell relation.

Emilia Clarke slog igenom som Daenerys Targaryen i fantasyserien "Game of thrones". Sophia Hyde regisserade senast "Good luck to you, Leo Grande", som hade premiär tidigare i år.

Det är inte känt när "An ideal wife" får premiär.