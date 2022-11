Lawrence lämnar film om Elizabeth Holmes

Lawrence skulle i filmen porträttera den hajpade entreprenören Elizabeth Holmes som startade blodprovsbolaget Theranos. Men blodprovsapparaterna fungerade inte, och Holmes dömdes för bedrägeri.

Holmes uppgång och fall har redan blivit till underhållning, bland annat genom miniserien "The dropout". Och det är just den som får Lawrence att nu dra sig ur.

— Jag tyckte hon var fantastisk. Jag tänkte "ja det där behöver vi inte göra om". Hon gjorde det, säger Lawrence till The New York Times om skådespelaren Amanda Seyfrieds huvudrollsinsats i "The dropout".

Amanda Seyfried prisades med en Emmy för sin tolkning av Elizabeth Holmes tidigare i år.