Fever Ray släpper nytt album

Karin Dreijer lanserade soloprojektet Fever Ray 2008 och har sedan dess gett ut två fullängdsalbum. Det senaste, "The purge", kom 2017. Tidigare i höst släpptes singeln "What they call us", som alltså var den första nya musiken från Fever Ray på fem år.

"Radical romantics" är skriven tillsammans med Karin Dreijers bror Olof Dreijer och innebär därmed en återförening för syskonen som utgjorde den banbrytande elektronikaduon The Knife. Andra som har bidragit till musiken på den nya skivan är Trent Reznor och Atticus Ross.