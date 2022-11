Carey Mulligan: Har känt mig förminskad

Fakta: "She said" Bygger på boken "Tystnadskontraktet" av Jodi Kantor och Megan Twohey, de båda journalister som i New York Times avslöjade Harvey Weinsteins övergrepp mot otaliga kvinnor. Manus är skrivet av Rebecca Lenkiewicz och för regin står Maria Schrader. I övriga roller märks bland andra Patricia Clarkson,. Andre Braugher, Jennifer Ehle och Samantha Morton. Har svensk biopremiär 18/11.

"She said" baseras på boken "Tystnadskontraktet", där de båda New York Times-journalisterna Jodi Kantor och Megan Twohey beskrev hur de med hjälp av undersökande journalistik lyckades avslöja producenten Harvey Weinsteins sexövergrepp.

Carey Mulligan, som spelar Megan Twohey i filmatiseringen, konstaterar i en intervju med TT att förtryck kan se ut på många olika sätt – och att kvinnor med åren har utvecklat olika strategier för att hantera det.

— Från barnsben växer vi upp med att lära oss hur vi ska konfrontera en viss sorts verklighet, hur vi blir sedda när vi som 14-åringar går längs gatan. Och det gäller inte bara filmindustrin. Det gäller alla yrken.

Megan Twohey och Jodi Kantor fick många kvinnor som utsatts för Weinsteins övergrepp att tala ut, trots att dessa hade hotats på olika sätt. Det bidrog till att ge ordentlig skjuts till metoo-rörelsen. För Zoe Kazan kändes det som ett stort ansvar att gestalta Kantor.

— Det fanns definitivt ett större tryck än vanligt här, när jag skulle spela någon som inte bara är så imponerande, utan som också har åstadkommit så mycket. Det fanns en tyngd i det här. Det var så mycket som stod på spel, inte minst för överlevarna som gav sina vittnesmål trots allt som stod på spel, säger hon.

"Var ett privilegium"

Både Kazan och Mulligan talar mycket om vikten av att göra ”She said”.

— Det var ett privilegium att få vara med om att få bidra till att sprida tyngden i det jobb de båda gjort, säger Carey Mulligan.

Inför inspelningen träffades de fyra. När TT i samband med filmpremiären talar med Jodi Kantor och Megan Twohey, säger den sistnämnda:

— Vi tillbringade en mängd timmar med att träffa Zoe och Carey. De hade tonvis med frågor om både våra jobb och om våra privatliv. Det kändes mycket konstigt med dessa ombytta roller, men jag är tacksam över att de gjorde all research.

Både boken och filmen skildrar också hur privatlivet gestaltar sig för de båda journalisterna med de krockar mellan jobb och barnpassning som det innebar. Twohey led dessutom av depression efter att ha fött barn.

— Det finns så få filmer med kvinnliga huvudroller som driver handlingen framåt och där man också visar deras privatliv. Det gör den här, och vi hoppas att arbetande kvinnor ska kunna ta till sig det som sägs, säger Jodi Kantor.

"Responsen nu är underbar"

Carey Mulligan har tidigare kallat "She said" för en hyllning till kvinnliga hjältar. Nu säger hon att hon först hade svårt att ta in hur stort uppdraget var.

— Vi gjorde filmen och tog då på oss ansvaret för denna berättelse om människors liv och stort mod. Responsen nu är underbar. Jodi och Megan har varit på visningar för att tala om boken och filmen, och de möts ständigt av jubel och stående applåder.

För de två journalisterna fortsätter livet trots allt som vanligt.

— Vi åker fortfarande tunnelbana, vi jobbar hårt, vi har tuffa diskussioner med våra chefer på New York Times. Vi sitter mitt emot varandra på redaktionen, vi bollar idéer, även om vi håller på med olika jobb.