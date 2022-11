Sanders skriver bok om politisk revolution

Den förre amerikanske presidentkandidaten och senatorn Bernie Sanders ska släppa en bok som tar upp visionen om en politisk revolution, skriver The Guardian. Boken har titeln "It’s ok to be angry about capitalism" (Det är okej att vara arg på kapitalismen), och ges ut av Penguin Random House i februari 2023.

Enligt förläggaren undersöker boken vad som skulle hända om vi till slut erkände att ekonomiska rättigheter är mänskliga rättigheter, och arbetade för ett sådant samhälle. Förlagschefen Thomas Penn kallar boken "en svidande vidräkning med ett system som uppenbarligen sviker den stora majoriteten av människor liksom planeten". — Det här är en viktig bok för vår tid och vår framtid. Vi är mycket glada över att ge ut den, säger han. Sanders tjänstgör för närvarande en tredje mandatperiod i den amerikanska senaten efter 16 år i representanthuset.