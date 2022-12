Ny roman av Nino Haratischwili

I den nya romanen tar Haratischwili sig an Georgiens moderna historia, via fyra flickor från Tbilisi. Berättelsen inleds i slutet av 1980-talet, strax innan Sovjetunionens kollaps. Keto, Ira, Nene och Dina upplever hur landet kastas in i ett inbördeskrig bara månader efter att landet blivit självständigt. De försöker att leva sina liv i en stad hårt prövad av energikris, hyperinflation och gängkriminalitet.

Den 800 sidor långa romanen utkommer 21 april och har översatts till svenska av Ebba Högström.