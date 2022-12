Swedish House Mafia med på "Avatars" ledmotiv

Den svenska dj-trion Swedish House Mafia har producerat artisten The Weeknds nya låt "Nothing is lost (you give me strength)", enligt ett pressmeddelande. Låten är ledmotiv till filmen "Avatar: The way of water".

Den James Cameron-regisserade filmen har premiär den 14 december och är uppföljare till 2009 års storfilm "Avatar". Även den brittiske kompositören Simon Franglen står som medproducent till låten. Swedish House Mafia består av Sebastian Ingrosso, Axwell och Steve Angello. Tillsammans rönte de stora framgångar mellan 2008 och 2013, då de la gruppen på is. 2018 återförenades de och tidigare i år kom deras första riktiga album. Trion har samarbetat med kanadensiske storstjärnan The Weeknd på flera låtar de senaste åren.