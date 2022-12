De största nyheterna vid The Game Awards

Spelgalan The Game Awards brukar handla minst lika mycket om spelnyheter som att prisa 2022 års titlar, och årets upplaga var inget undantag.

Hades får uppföljare

"Hades" blev en stor succé när det släpptes, och var en av de nominerade till bästa spel vid galan 2020. Det är en så kallad roguelike, en spelmekanik som förenklat bygger på att man börjar om från början när man dör. Den här gången är det förre huvudpersonen Zagreus syster Melinoë som har huvudrollen. Nytt för den här gången är en fokus på trolldom, och likt sin föregångare kommer "Hades 2" att släppas i en tidig utgåva.

Melinoë tar hjälp av trolldom när moster i grekiska mytoligins dödsrike ska bekämpas i "Hades 2". Pressbild.

"Bioshock"-skapare gör "Judas"

Industriveteranen Ken Levine, som bland annat ligger bakom "Bioshock", arbetar på en ny titel som kallas "Judas". Även den här gången rör det sig om en berättelsedriven förstapersonsskjutare, där det blir avgörande att bilda eller bryta allianser för att överleva. Spelet kommer till PS5, Xbox Series och pc.

Vad "Judas" egentligen handlar om återstår att se, men det verkar ha något med rymden att göra.

Seydoux återvänder till "Death stranding"

Hideo Kojimas "Death stranding", som går ut på att koppla samman människor genom att kånka lådor över ett öde amerikanskt landskap, får en uppföljare. Den här gången ser Léa Seydoux ut att få en större roll, och sågs i trailern bäras runt på en bebis som hon kör omkull med i en slags enhjulig motorcykel. Svenske kompositören Ludvig Forssell gör återigen åtminstone delar av musiken.

— Jag hade skrivit berättelsen innan pandemin, men efter att ha upplevt pandemin skrev jag om den från början, sade Kojima från scenen.

Cal Kestis och återvänder med ljussabel och lilla BD-1 i mars. Pressbild.

Ljussabelsvingare får släppdatum

Svingade med ljussabeln blir det den 17 mars, när "Star wars jedi: Survivor", släpps. Jedin Cal Kestis (Cameron Monaghan) är tillbaka i uppföljaren till "Fallen order", och har lärt sig en del nya trick sen sist. Släppdatumet presenterades i en matig trailer. Rensas grottor ska det göras den

Bandai Namco samarbetar med Amazon

Japanska Bandai Namco slår sina påsar ihop med amerikanska Amazon, för att släppa den kommande onlinetiteln "Blue protocol" utanför Japan nästa år. Det rör sig om ett gratis actionspel, där det av trailern att döma ska bjudas på svärdfäktande.

Kända namn i gangsterdrama

505 Games har har lockat en mängd mer eller mindre aktuella skådespelare, för sin "Vice city"-osande ganstersaga "Crime Boss: Rockay City" som utspelas på 1990-talet i Florida. Eller vad sägs om Kim Basinger, Chuck Norris, Vanilla Ice, Michael Madsen och Danny Glover? Spelet släpps redan den 28 mars.

Rollspelstätt i sommar

De som gillar japanska fantasyrollspel kan ringa in 22 juni i kalendern. Då släpps det efterlängtade "Final fantasty XVI". Den som föredrar att röja upp i djävulska grottor kan i stället vänta till 6 juni nästa sommar, då "Diablo IV" dyker upp. Och på tal om rollspel kommer "Baldurs gate 3" någon gång i augusti.

Playstationspel till pc

Två tidigare Playstationsexklusiva titlar dyker upp på pc nästa år. Tidigt under året kommer actiontiteln "Returnal" från finländska Housemarque. Den 3 mars är det dags för amerikanska Naughty Dogs "The last of us: Part I".