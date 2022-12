Helen Mirren spelar Kendrick Lamars terapeut

Enligt NME handlar det om videon till "Count me out" från albumet "Mr Morale & the big Steppers". Musikvideon inleds med att den amerikanske rapparen sitter vid ett piano med ryggen mot skådespelaren. I början av terapisessionen säger hon: "Du sms:ade mig klockan två i morse, 'det känns som om jag har fallit', varför känner du så?"

"Count me out" är den fjärde videon från "Mr Morale & the big Steppers". Lamar har nominerats till åtta Grammypriser för albumet, de flesta för singeln "The heart part 5".

Helen Mirren är just nu aktuell i Yellowstone-serien "1923".