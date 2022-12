Guy Pearce om spionrollen: Oerhört fascinerad

Ålder: 55

Bor: Melbourne.

Familj: Sambon Carice van Houten, ett barn.

Yrke: skådespelare.

Tidigare roller i urval: "Priscilla – öknens drottning", "LA konfidentiellt", "Rules of engagement", "Memento", "Greven av Monte Christo", "Factory girl", "The hurt locker", "Vägen", "Animal kingdom", "Mildred Pierce", "Lawless", "Genius", "Mary queen of scots", "Mare of Easttown", "Memory".

Aktuell med "A spy among friends" som visas på Britbox.