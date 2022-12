Sugababes släpper åtta år gammalt album

Sugababes släpper ett album med låtar som spelades in för åtta år sedan, rapporterar The Independent. Albumet finns redan ute och har fått namnet "The lost tapes".

Brittiska Sugababes bildades 1998 av Mutya Buena, Keisha Buchanan och Siobhan Donaghy och slog igenom 2002 med andra albumet "Angels with dirty facecs". Genom åren har gruppen bytt medlemmar och de tre originalmedlemmarna förlorade rätten att använda sig av namnet, men fick tillbaka rättigheterna 2019. Tidigare i år spelade de på Glastonburyfestivalen. Gruppen hade under tidigt 2000-tal stora hits som "Push the button" och "Overload". Det nya albumet består av 13 originallåtar och Sugababes planerar en Australienturné och en konsert på O2 Arena i London den 15 september.