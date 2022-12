Picassos dotter död – var modell för sin far

Maya Ruiz-Picasso arbetade som konsthistoriker och blev ofta anlitad som expert på sin fars konstnärskap. Hon avled i tisdags i Paris, uppger New York Times.

Målningarna med Maya Ruiz-Picasso gjorde Pablo Picasso främst i slutet av 1930-talet ungefär samtidigt som han skapade "Guernica" som skildrar flygbombningarna av den spanska staden under inbördeskriget.

Åtminstone 14 målningar av Maya Ruiz-Picasso finns kvar för eftervärlden, flera av dem visas för närvarande på en utställning i Paris.

Maya Ruiz-Picasso föddes som dotter till Picassos älskarinna Marie-Thérèse Walter under tiden han var gift med sin första fru Olga Chochlova, och hon tillbringade mycket tid med sin far under 1930-talet och andra världskriget.

Sista gången Picasso målade av sin dotter var hon 18 år och därefter såg hon sällan sin far. Efter hans död 1976 gick hon dock segrande ur den stora arvstvist som följde, eftersom Pablo Picasso inte hade något testamentet.

Maya Ruiz-Picasso fick ta del av arvet efter sin far och tog en stor roll i att förvalta bilden av honom för eftervärlden. Bland annat anlitades hon av olika auktionsfirmor för att skilja äkta från falska Picassoverk.