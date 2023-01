Flera svenskar på internationella topplistorna

Musiklandet Sverige fortsätter att leverera. Tidningen Rolling Stone placerar Tove Los "Dirt femme" på plats 27 på listan över 2022 års bästa album, medan NME utser hennes låt "No one dies from love" till årets 33:e bästa. Även den brittiska tidningen The Guardian lyfter fram Tove Lo på albumlistan.

På metalfronten har Meshuggah och Ghost gjort stora avtryck internationellt. Den förra hamnar på plats tre på Rolling Stones lista över årets bästa metalalbum, medan Ghost kniper fjärdeplatsen. Tidningen Vulture utser Meshuggas "Immutable" till årets tionde bästa album.

Det är dock på låtskrivarfronten som det har gått som allra bäst för svenskarna. Beyoncé-plattan "Renaissance" placerar sig högst upp på flera albumlistor, bland andra Pitchforks, Rolling Stones, Vultures och The Atlantics. En av låtskrivarna där är svenske Rami Yacoub, som även har arbetat med Charli XCX under året.

Max Martin och Oscar Holter har tillsammans med Axel Hedfors, Steve Angello och Sebastian Ingrosso skrivit musik till The Weeknds "Dawn FM", som finns med på flera internationella topplistor.

Ilya Salmanzadeh hyllas av Billboard och Rolling Stone för sitt arbete med Sam Smiths och Kim Petras hitlåt "Unholy". Dessutom anser Billboard att Rihannas "Lift me up", med Ludwig Göransson som en av låtskrivarna, är årets 54:e bästa låt.