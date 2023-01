Parton, Harry, Lauper och Estefan släpper låt

Låten i fråga heter "Gonna be you" och är komponerad av den rutinerade hitmakaren Diane Warren till den kommande komedifilmen "80 for Brady" – med de lika rutinerade skådespelarna Jane Fonda, Sally Field, Lily Tomlin och Rita Moreno.

"Eftersom 80 var i titeln fick jag en galen idé. Varför inte samla några av de mest ikoniska sångerskorna från 80-talet, som fortfarande är fantastiska, för att sjunga den?", säger Diane Warren i ett uttalande.

Låten släpps 12 januari och filmen har premiär 3 februari.