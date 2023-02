Missy Elliott historisk i Hall of Fame

"Wow. Det här är extra speciellt eftersom jag hoppas att det kan öppna dörrar för andra kvinnliga mc:s att bli erkända", säger hon i ett pressmeddelande som E News har tagit del av.

Missy Elliot slog igenom 1997 med debutalbumet "Supa dupa fly" och singeln "The rain (supa dupa fly)". Hon har därefter haft jättehits som "Work it" och "Get ur freak on" och är en av de mest sålda kvinnliga hiphopartisterna genom tiderna.

Bland övriga som väljs in i rockens Hall of Fame är Kate Bush, Sheryl Crow, Cyndi Lauper och George Michael.