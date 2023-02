Tom Cruise ska filma i Norge igen

— Tom Cruise letar efter de spektakuläraste platserna och vi vet att den här filmen delvis ska spelas in på Svalbard, säger Dag Asbjørnsen på Norska filminstitutet till radiokanalen.

Men inspelningsplatsen är inte helt oomstridd. De amerikanska filmproducenterna hade hoppats på ekonomiskt stöd från Norge på motsvarande 70 miljoner kronor, men det stoppar kulturdepartementet eftersom det strider mot de strikta miljökrav som finns på den arktiska ögruppen.

— Den arktiska miljön är sårbar och därför ska det inte ges incitament för att filma där – för att inte belöna de som ökar klimatavtrycken, säger Norges kulturminister Anette Trettebergstuen till P4.

Tidigare har tre "Mission: impossible"-filmer spelats in delvis i Norge. Den senaste, "Dead reckoning, part one" får premiär i sommar och uppföljaren till den filmen, "Dead reckoning, part two" släpps 2024. Svenska skådespelaren Rebecca Ferguson har en biroll i filmerna.