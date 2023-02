Fängslad iransk regissör frisläppt

Rasoulof, som tilldelades Berlins filmfestivals finaste pris Guldbjörnen för sin film "There is no evil" 2020, är en av många framstående kulturarbetare, idrottare och andra kända personer som har gripits de senaste månaderna just för att ha kritiserat statsmakten, en kritikvåg som tog fart på allvar i och med den 22-åriga kurdiska kvinnan Mahsa Aminis död i september i fjol.

I början av månaden släpptes även den kände regissören Jafar Pahani mot borgen efter sju månader i fängelse.

Mohammad Rasoulof är en av Irans mest framstående regissörer, men hans filmer är förbjudna att visas i landet. 2011 dömdes han till sex års fängelse och 20 års yrkesförbud efter misstankar om regimkritisk propaganda. Fängelsedomen hävdes dock senare.