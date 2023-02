"Star Trek"-kompositören Gerald Fried är död

Fried vann en Emmy för sitt arbete med miniserien "Roots", och har även gjort filmmusiken till flera tidiga Stanley Kubrick-filmer, bland andra "Paths of Glory" och "The Killing". Han är den enda kompositören som har blivit Oscarsnominerad för musiken till en dokumentärfilm, "Birds do it, bees do it" från 1975.

Under sin karriär gjorde Gerald Fried även musik till avsnitt av "Star Trek", "Gilligan's Island", "The man from U.N.C.L.E", "Ben Casey" samt 60-talsversionen av tv-serien "Mission: Impossible".