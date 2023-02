Pedro Pascal om succéåret: Njuter

Fakta: Pedro Pascal Pedro Pascal, 47, är född i Chile, men växte upp i Kalifornien och Texas. Genombrottet kom i "Game of thrones", där han spelade Oberyn Martell. Därefter fick han en stor roll i Netflix-serien "Narcos". Han spelar Joel Miller i "The last of us" och Din Djarin i "The Mandalorian", som går på HBO Max respektive Disney+.

Pedro Pascal spelar huvudrollerna i årets två allra hetaste tv-serier. I januari var det premiär för "The last of us", tv-versionen av det populära tv-spelet om en postapokalyptisk framtid i USA, som blivit en succé på HBO Max.

Den 1 mars börjar dessutom den tredje säsongen av "The Mandalorian" på Disney+, spinoffserien från "Star wars" där Pedro Pascal spelar prisjägaren Din Djarin. Hjälten som förutom att jaga skurkar skyddar Grogu, den Yodaliknande lilla figuren.

Så det har varit några hektiska månader för Pedro Pascal.

— Det har varit oroligt. Vi spelade in "The last of us" i tolv månader och att den till slut kommer ut, delas med världen och blir så hyllad är otroligt. Det påminner om när "The Mandalorian" kom ut och alla visste att vi satt på en hit.

Pedro Pascal med motspelaren Bella Ramsey i "The last of us". Arkivbild.

Bodde i Danmark

Pedro Pascal är född i Chile, men hans familj var motståndare till diktatorn Augusto Pinochet och flydde landet. De bosatte sig senare i USA, men först hamnade de på nordiska breddgrader som politiska flyktingar i Danmark på 1970-talet.

Pedro Pascal ler när han blir påmind om det och säger att familjen bodde i Danmark i lite mindre än ett år.

TT: Kan du någon danska?

— Jag pratar inte danska. Men jag har bilder på mig, väldig påbylsad i en vagn under en dansk vinter, säger han och skrattar.

Uppmärksamheten kring Pedro Pascal och hans person har varit enorm. Nästan över en natt har han blivit den hetaste stjärnan i tv-världen. Häromveckan fick han hedersuppdraget att vara gästskådespelare i det ikoniska sketchprogrammet "Saturday night live" i amerikansk tv.

Så nu kanske det känns rätt bra att få ta på sig "Mandos" hjälm och bli lite anonym.

— Ja, jag får gömma mig igen, säger han och ler.

Pedro Pascal är klädsamt blygsam när det gäller sin stjärnstatus. Han hyllar Jon Favreau och Dave Filoni, som skapat "The Mandalorian" samt Craig Mezan och Neil Druckman bakom "The last of us".

— Mer än någonsin är det skaparna som ska hyllas. De gör det mesta av jobbet, säger han.

Grogu tillbaka

När säsong två av "The Mandalorian" avslutades så skiljdes Din Djarin och Grogu åt när den lilla gröna figuren följde med Luke Skywalker i stället. Men när säsong tre inleds är Grogu tillbaka.

— Han är tillbaka eftersom de inte kan vara ifrån varandra. De tycker för mycket om varandra, säger Pedro Pascal och ler.

Den kan verka förvirrande för den som inte följt med i det numera ganska så omfattande Star wars-universumet. För mellan säsongerna har handlingen i strömningsserien "The book of Boba Fett" utspelats och där återförenades Din Djarin och Grogu.

— Jag tycker om möjligheten att gå mellan serierna och på det sättet överbrygga andra och tredje säsongen på det sättet, säger Pedro Pascal och tillägger att det gav serieskaparna en chans att visa upp en ny sida av Din Djarin.

När den tredje säsongen börjar har Din Djarin erövrat "The Darksaber", som ger honom makten att härska över Mandalore. Men den som följt "The Mandalorian" känner nog att det inte är ett uppdrag som den rastlöse prisjägaren egentligen vill ha.

— Det är verkligen inte hans grej. Det ligger inte för honom och hans självbild. Han gillar att vara anonym, säger Pedro Pascal och fortsätter:

— Men han upptäcker vem han är genom sin relation till Grogu, och om det betyder att vara ledare eller följa någon annan – det återstår att visa upp, säger han och ler.