Manuspris till "Everything everywhere"

Stephanie Hsu, Michelle Yeoh och Ke Huy Quan i 'Everything everywhere all at once'. Pressbild. Foto: TT

Oscarsfavoriten "Everything everywhere all at once" ångar på som tåget. På söndagskvällen tilldelades filmen priset för bästa originalmanus på Writers Guild Awards, som arrangeras årligen av de amerikanska film- och tv-manusförfattarnas fackförbund Writers Guild of America (WGA).