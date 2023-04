Postumt Kenny Rogers-album med nya låtar ges ut

Det innehåller både covers, som Eric Claptons "Wonderful tonight" och Etta James "At last", men även två alster som tidigare aldrig har släppts digitalt. En duett med Dolly Parton, "Tell me that you love me", och "Goodbye" – skriven av Lionel Richie.

"Han brukade säga att han ville att hans låtar skulle vara 'vad alla män vill säga och vad alla kvinnor vill höra". Det finns många sådana ögonblick på det här albumet. Det är en väldigt speciell skiva för mig och vår familj, eftersom det verkligen visar vårt liv tillsammans", säger Wanda Rogers i ett uttalande.

"Life is like a song" släpps 2 juni.