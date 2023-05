Ikoniska rockbandet Aerosmith lägger av – åker på avskedsturné i höst

Aerosmith inleder sin turné den 2 september i Philadelphia och har 40 spelningar inbokade i Nordamerika till och med avslutningen i Montreal den 26 januari. Nyårsafton är vikt för en spelning i bandet hemstad Boston.

Gitarristen Joe Perry tycker det är läge att ta farväl nu när alla originalmedlemmar i Aerosmith är över 70 år. Sångaren Steven Tyler fyllde 75 år i slutet av mars.

— Nu får vi chansen att fira de 50 år vi har hållit på. Man vet aldrig hur länge alla kommer att ha tillräcklig ork för att göra det här. Det är ett tag sedan vi gjorde en riktig turné, säger Joe Perry.

Aerosmith släppte album senast 2012

Rockbandet Aerosmith bildades 1970, men fick paradoxalt nog sitt stora genombrott 1986 i och med samarbetet med hiphopgruppen Run DMC i en ny version av gruppens 70-talshit "Walk this way".

Därefter pumpade Aerosmith ut storsäljande album och hitsinglar som "Livin' on the edge" och "Love in an elevator'". Det senaste albumet från gruppen kom 2012 och på senare år har Aerosmith spelat i Las Vegas istället för att turnera.

Ingen konsert i Sverige planerad – hittills

Hittills har ingen Sverigespelning utannonserats. Men Joe Perry säger att fler turnéstopp i Nordamerika, såväl som i Europa kan tillkomma.

— Det är vår avskedsturné, men jag har en känsla av att den kommer att pågå ett tag. Men jag vet inte hur många gånger vi kommer tillbaka till samma städer. Det kan mycket väl vara den sista gången.